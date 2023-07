Ludwigshafen – Lese-Erlebnisse auf dem Ludwigsplatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Ludwigsplatz inmitten der Ludwigshafener Stadtzentrums wird am Samstag, 15. Juli, von 14 bis 19 Uhr zum „Raum für Erlebnis“. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen aller Altersklassen, die Spaß am Lesen und anderen Vermittlungsformen literarischer Werke haben. Das Programm umfasst Angebote für die ganze Familie, in besonderem Maße auch schon für junge Menschen im Grundschulalter. Der Eintritt ist frei.

„Ziel dieses Veranstaltungsformates ist es, insbesondere auch die Angebote städtischer Institutionen in den öffentlichen Raum zu bringen und damit deren Angebote für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar und barrierefrei nutzbar zu positionieren“, erläutert Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM. Das abwechslungsreiche Programm dieser Veranstaltung wurde von der LUKOM in Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigshafen zusammengestellt.

„Wir nehmen gerne diese Gelegenheit wahr, um die mediale Vielfalt unserer Einrichtung und die zielgruppenspezifischen Mitmachangebote für Kinder und Familien vorzustellen“, ergänzt Tanja Weißmann, Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigshafen.

Eröffnet wird die Veranstaltung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck um 14 Uhr. Ein Highlight im Programmangebot für junge Menschen ist um 15 Uhr die Vorstellung des neuen Palzki-Kids Kinder-Krimis durch Autor Harald Schneider. Ein Höhepunkt für die großen Lesefans ist um 18 Uhr eine Lesung mit Britta und Chako Habekost.

An mehreren Kreativ-Stationen lädt die Stadtbibliothek zu Experimenten mit Lernrobotern ein und stellt verschiedene Basteltechniken vor. Eine Geschichtenerzählerin entführt ihr Publikum in fantastische Welten.

Die Veranstaltung „Raum für Erlebnis“ findet im Rahmen des vom Bundesland Rheinland-Pfalz aufgelegten Förderprogramms Innenstadt Impulse statt.

