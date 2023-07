Ludwigshafen – CDU Frauen Union kritisiert Streichungspläne des Elterngeldes

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. “Die Streichungspläne des Elterngeldes der Ampel-Regierung ist ein katastrophales Signal an Familien. Das Elterngeld ist ein wichtiger Baustein für die Gleichstellung von Müttern und Vätern“, so die Kreisvorsitzende der CDU Frauen Union Ludwigshafen Kirsten Pehlke. “Mit Streichung des Elterngeldes werden viele Frauen und Männer von der Möglichkeit abgeschnitten, Elterngeld zu beziehen. Ein fatales und unsoziales Signal einer familienunfreundlichen Politik. Den Familien wird die Möglichkeit genommen, eine partnerschaftliche Aufgabenverteilung der Familienarbeit zu gewährleisten. Das Elterngeld dient nicht nur der Einkommenssicherung der Familien, sondern fördert die wirtschaftliche Selbstständigkeit beider Elternteile. Die Streichungspläne beim Elterngeld sind ein Rückschritt für Frauen auf dem Weg, Beruf und Kinder zu vereinbaren. Die Frauen Union kämpft seit Jahren für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies ist ein Schlag ins Gesicht von Familien, insbesondere von Frauen. Damit werden viele Frauen und Männer von der Möglichkeit abgeschnitten, Elterngeld zu beziehen, die wirtschaftliche Selbstständigkeit beider Eltern somit in Frage gestellt. Mit Blick auf die Rentenvorsorge der Ehepartner, als auch auf den Fachkräftemangel ist dies unsozial und ein falsches Signal der Ampel-Regierung”, so Kirsten Pehlke abschließend.

