Frankenthal – Neue Ausstellung im Kunsthaus Frankenthal Orte – Landschaften + Figuren ab 15. Juli

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Samstag, 15. Juli ist im Kunsthaus Frankenthal die Ausstellung „Orte – Landschaften + Figuren“ der beiden Künstler Annette Ziegler und Dieter Kühn zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 14. Juli um 19 Uhr statt. Die Laudatio hält Katrin Leopolder, Malerin aus Karlsruhe, Oberbürgermeister Martin Hebich wird die Ausstellung eröffnen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Elke Wunderle.

Über die Ausstellung

Als Duo zeigen Annette Ziegler und Dieter Kühn neue Arbeiten. Das Thema der Ausstellung hat sie zusammengeführt, beide arbeiten außerdem nach dem Credo, dass Kunst schön sein darf, ohne allgemeinen Trends folgen zu müssen. Beide haben verschiedene Ansätze und Techniken und versuchen, für Erlebnisse in der Natur eine neue Bildsprache zu finden.

Über die Künstler

Annette Ziegler, geboren 1939 in Stuttgart, studierte Romanistik an den Universitäten Tübingen und Paris, sowie Malerei, Graphik und Kunstgeschichte an der Kunstakademie Karlsruhe. Mehr als 25 Jahre lang arbeitet sie als Professorin für Zeichnen an der Hochschule für Technik und Gestaltung in Mannheim. Mit ihrer künstlerischen Arbeit möchte sie mehr Lust und Freude in unsere Umwelt bringen. Ihre Graphiken entstehen in sehr aufwendigem Drucken von ausgesägten Holzstücken neben- und übereinander auf Büttenpapier. Jede Arbeit ist ein Unikat. Assoziativ verbinden sich Formen und Farben zu Kompositionen und Inhalten. Fläche und Zeichnung tragen sich gegenseitig. Die Elemente sind variabel und immer wieder verwendbar. Im Spiel entstehen neue Bildwelten. Ziegler lebt als Malerin und Graphikerin in Karlsruhe und Rom. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen unter anderem den 1. Preis der Stadt Eggenstein-Leopoldshafen Premio Acerbo.

Dieter Kühn, geboren 1944 in Neustadt an der Weinstraße, studierte an der Kunstakademie und Universität Karlsruhe. Er kommt ursprünglich aus der Malerei, beschäftigt sich seit 2015 zusätzlich mit Fotografie als künstlerischem Medium und experimentiert mit Foto und Computer: Kühne Fotographiken sind entstanden – die Naturereignisse abstrahierend und verdichtend zugleich. Starke Farbkompositionen als Computermalerei und sich in Strukturen auflösende Computerzeichnungen bis hin zu Schwarzweiß-Graphiken führen zu neuen modernen Bildgestaltungen.

Zu sehen ist die Ausstellung im Kunsthaus bis 20. August, jeweils mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich.