BASF Ludwigshafen will Frauen für Berufe in Technik und Produktion begeistern

Junge Frauen für Berufe in Technik und Produktion bei BASF begeistern – freie Plätze sichern! – 13. Juli: Veranstaltung „Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen

in Produktion und Technik“ – 18. bis 22. September: Berufsorientierungspraktikum exklusiv für Mädchen und junge Frauen.

Frühzeitig informieren und einfach mal ausprobieren – Das ist das Motto bei der nächsten Veranstaltung „Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen“ am Donnerstag, den 13. Juli 2023, von 8:30 bis 14 Uhr in den Ausbildungsstätten am BASF-Standort Ludwigshafen. Schülerinnen ab der 8. Klasse und auch Studienabbrecherinnen können vor Ort in verschiedene BASF-Ausbildungsberufe in Produktion und Technik reinschnuppern. BASF-Expertinnen und -Experten geben Einblicke rund um die Ausbildung und das Bewerbungsverfahren. Außerdem tauchen die Teilnehmerinnen in die handwerkliche Praxis ein und lernen die Ausbildungsstätten kennen. Die vorgestellten Ausbildungsberufe sind Chemikantin, Elektronikerin für Automatisierungstechnik oder Betriebstechnik, Anlagenmechanikerin oder Industriemechanikerin, Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung, Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse.

Jetzt anmelden und einen der letzten freien Plätze sichern:

www.basf.com/ausbildung.

Im September und November bietet BASF ein- oder zweiwöchige Berufsorientierungspraktika für die Berufe Anlagenmechaniker/in und Elektroniker/in für Automatisierungstechnik und Betriebstechnik an. Von 18. bis 22. September haben Mädchen und junge Frauen exklusiv die Möglichkeit vor Ort zu kommen und die Berufe ausführlicher auszuprobieren. Hier geht es zur Anmeldung:

www.basf.com/BOP-LU