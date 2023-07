Winnweiler – Falkensteiner Sommertour am 14. Juli Exkursion: „Fliehburg auf dem Kübelberg“

Winnweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der diesjährigen Falkensteiner Sommertouren führt die nächste Wanderung in die Falkensteiner Berge zum Kübelberg (548 m). Ganz am Ende des langgestreckten Hochplateaus des Kübelberges liegt die (kaum bekannte) frühmittelalterliche Fliehburg. Noch gut erkennbar sind ein Graben und Wall am äußersten nördlichen Sporn des Kübelberges. Auf drei Seiten fällt der Kübelberg bis auf 400 m ins Appeltal und Mordkammertal ab. So war die Fliehburg nur auf der Stirnseite zu befestigen und im Notfall zu verteidigen.

Tourguide Stefan Weber stellt auf dieser romantischen Tour in die Falkensteiner Berge die Fliehburg in den Vordergrund. Die Tour ist ca. 8 Kilometer lang, hat einen Höhenunterschied von etwa 200 Metern und dauert circa 3 Stunden. Gestartet wird um 19.00 Uhr an den Parkplätzen oberhalb der Burgruine/am Kolpinghaus in 67808 Falkenstein am Donnersberg. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro für Erwachsene und für Kinder von 7-16 Jahren 2,50 Euro.

Trotz der leichten Wanderung in den Sommerabend wird empfohlen gutes Schuhwerk, ein kühles Getränk und eine Taschenlampe mitzubringen.

Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler, Tel. 06302-602-61 oder 602-0, info@winnweiler-vg.de, www.winnweiler-vg.de erforderlich.

Bis Ende September werden weitere Themenwanderungen im Rahmen der Falkensteiner Sommertouren angeboten. Auch hier sind Voranmeldungen erforderlich. Informationen zum kompletten Programm sind unter www.winnweiler-vg.de abrufbar.