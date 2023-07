Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn in Heidelberg endet glimpflich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar

Eine 32 Jahre alte Pkw-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr die Bergheimer Straße in Heidelberg und beabsichtigte, in die Kirchstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie die Straßenbahn, welche ebenfalls die Bergheimer Straße in östliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Straßenbahn, welche mit 40 Fahrgästen besetzt war, wurde hierbei im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Fahrgäste wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf ebenfalls mehrere tausend Euro . Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, welche sich jedoch um 11:00 Uhr aufgelöst hatten.