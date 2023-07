Radfahrer in Weinheim mit knapp 2 Promille aus dem Verkehr gezogen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am Montag gegen 23.30 Uhr fiel den Polizisten während der Streifenfahrt am Hauptbahnhof ein Fahrradfahrer in Fahrtrichtung Sulzbach auf, der ohne jegliche Beleuchtungseinrichtung fuhr. Bei näherer Betrachtung konnte eine Bierflasche in der Hand des 42-Jährigen erkannt werden. Dieser wurde daraufhin in der Weschnitzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch aus der Atemluft wahrgenommen werden. Ein auf Freiwilligkeit basierender Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unverzüglich untersagt. Der 42-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten und ihm wurde Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.