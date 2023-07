Infos zur OB-Stichwahl in Mannheim am 9. Juli 2023

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem bei der OB-Wahl am 18. Juni keine Kandidatin und kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat, findet am Sonntag, 9. Juli, von 8 bis 18 Uhr eine Neuwahl statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei der OB-Wahl sind auch die 16- und 17-jährigen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Nach 2015 ist dies die zweite OB-Wahl, bei der dies der Fall ist.

Keine Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigung des ersten Wahlgangs gilt auch für die Neuwahl. Wer sie nicht mehr zur Hand hat, kann auch mit dem Personalausweis oder Pass wählen gehen. Auch die Wahllokale bleiben dieselben. Den Weg zum richtigen Wahllokal teilt gerne das Wahlbüro mit.

Zeit für Briefwahl wird knapp

Wer jetzt noch Briefwahl beantragen möchte, sollte die Möglichkeit nutzen, mit dem Personalausweis oder Reisepass persönlich im Wahlbüro zu wählen. Das Wahlbüro ist noch bis Freitag, 7. Juli, 18 Uhr geöffnet. Nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen kann auch noch am Samstag bis 12 Uhr und am Wahltag bis 15 Uhr ein Briefwahlantrag gestellt werden. Hier sollten aber vorher die Voraussetzungen mit dem Wahlbüro telefonisch unter 0621/293-9566 abgeklärt werden, um unnötige Wege zu vermeiden. Wer Unterlagen für andere Wahlberechtigte – auch enge Angehörige – abholen möchte, benötigt zusätzlich eine Abholvollmacht. Die ist auf der Wahlbenachrichtigung schon vorgedruckt, kann aber auch handgeschrieben sein (Unterschrift nicht vergessen). Briefwählerinnen und Briefwähler dürfen die rechtzeitige Rücksendung ihrer Briefwahlunterlagen nicht verpassen. Nur Wahlbriefe, die bis Sonntag 18 Uhr im Rathaus eingehen, kommen auch in die Auszählung. Wer spät dran ist, kann seine Wahlpost auch noch am Wahltag bis 18 Uhr in den Hausbriefkasten des Rathauses E 5 einwerfen (andere Briefkästen der Stadtverwaltung sind nicht zulässig). Die Wahlhelfenden in den Wahllokalen dürfen keine Wahlbriefe annehmen. Mit dem Wahlschein in den Briefwahlunterlagen kann aber auch in jedem Wahllokal der Stadt Mannheim an der Urnenwahl teilgenommen werden.

Wie wird richtig gewählt?

Richtig wählen ist bei der OB-Neuwahl ganz einfach. Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme und drei Bewerber zur Auswahl. Alternativ kann auch eine andere wählbare Person in die freie Zeile auf dem Stimmzettel eingetragen werden. Den Stimmzettel bekommen die Wählerinnen und Wähler im Wahllokal. Nach der Stimmabgabe wird dieser einfach nach innen gefaltet und in die Wahlurne geworfen. Bei der OB-Neuwahl am 9. Juli reicht die einfache Mehrheit – das heißt: Wer die meisten Stimmen erhält, ist gewählt.

Selbstbestimmt wählen

Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte können ihre Stimme selbstständig und barrierefrei abgeben. Hierfür werden Stimmzettelschablonen und Hörinformationen zur Wahl angeboten. Der Stimmzettel weist deshalb ein Loch als Markierung in der oberen rechten Ecke auf. So können Blinde und Sehbehinderte selbstbestimmt und ohne fremde Hilfe ihr Votum abgeben. Nähere Auskünfte gibt es telefonisch unter 0621/402031.

Wahlergebnispräsentation im Stadthaus N 1

Nach Schließung der Wahllokale präsentiert die Stadt Mannheim die eintreffenden Ergebnisse unter www.mannheim.de/wahlen und im Ratssaal im Stadthaus N 1 auf der Leinwand. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die ersten Ergebnisse dürften ab 18.20 Uhr eintreffen. Gezeigt werden die laufend eintreffenden Zwischenergebnisse bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis. Der Eintritt zur Wahlergebnispräsentation ist frei.

Noch Fragen?

Das Wahlbüro im Rathaus hilft gerne. Es ist noch bis Freitag durchgehend bis 18 Uhr geöffnet und auch am Samstag bis 12 Uhr und am Wahlsonntag telefonisch unter 0621/293-9566 oder per Fax an 0621/293-9590 erreichbar. Informationen stehen auch im Internet unter www.mannheim.de/wahlen zur Verfügung.

Immer informiert mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim

Mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim haben Wahlberechtigte und Wahlinteressierte unmittelbaren Zugriff auf umfangreiche Informationen. Sie informiert über grundlegende und aktuelle Themen, erinnert mithilfe von Push-Nachrichten an wichtige Termine und beantwortet viele Fragen. Die barrierearme Anwendung ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich und kann jederzeit über Google Play bzw. den App Store installiert werden.

Foto: Ergebnis 1. Wahlgang vom 18.06.2023