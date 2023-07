„Gute Nacht, Zootiere!“ bei abendlicher Führung durch den Zoo Landau für die ganze Familie – mit Stockbrotbacken und Benefizkonzert der Band „Friends“ auf der großen Zoowiese am Freitag, 21. Juli

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltungshinweis: „Gute Nacht, Zootiere!“ Abendliche Zooführung für die ganze Familie mit gemütlichem Ausklang mit Stockbrotbacken und Benefizkonzert der Band „Friends“ auf der großen Zoowiese am Freitag, 21. Juli, 18 Uhr

Einen ganz besonderen Einblick in den Zoo bietet die Zooschule Landau am Frei­tag, 21. Juli, an. Wenn es abends im Zoo ruhiger wird, können die Familien ab 18 Uhr unsere Zootiere und die Atmosphäre im Zoo auf eine ganz andere Weise erleben und Inte­ressantes herausfinden. Welches Tier ist am Abend besonders aktiv und welches ist jetzt müde? Wo und wie schlafen die Tiere? Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden Neuigkeiten aus dem Zootierbestand.

Im Anschluss an die Führung klingt der Abend gemütlich am Lagerfeuer auf der großen Zoowiese aus. Hier kann auch ein leckeres Stockbrot gebacken werden. Zudem sorgt die Gastronomie des Zoos für die kulinarische Versorgung vom Grill und mit Getränken.

Eine weitere tolle Besonderheit am Abend: Ab ca. 19.30 Uhr spielt für ca. 1,5 Stunden die Band „Friends“ mit Musikern aus Landau und Umgebung bekannte Songs in „unplugged“-Manier auf der großen Zoowiese.

Eine Anmeldung für die Familienführung ist zwingend erforderlich und kann ab sofort von 9 bis 12 Uhr in der Zoo­verwaltung unter 06341-137011 oder unter zoo@landau.de erfolgen. Treffpunkt für die Familienführung ist um 17.45 Uhr an der Zookasse.

Im Veranstaltungspreis von 12 Euro pro Person (Kinder ab 4 Jahre) sind der Zooeintritt, die Füh­rung und das Stockbrot enthalten. Jahreskarten, Familienpass oder Freundeskreismitgliedschaften gelten für Sonderveranstaltungen nicht!

Wer nur zu zum Benefizkonzert der Band „Friends“ in den abendlichen Zoo kommen möchte, der kann dies ab 19.15 Uhr tun. Der Eintritt zum Konzert kostet dann an der Zookasse für Erwachsene 5 Euro pro Person. Personen unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt. Einnahmen kommen der Zooschule Landau zugute. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich!

Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle und Foto: Zoo Landau