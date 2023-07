Eberbach – Führung durch das Naturparkzentrum mit einem Holzhauer

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Erlebnisführung der besonderen Art im Naturparkzentrum in Eberbach am Sonntag, 16. Juli 2023 von 14:00 bis 16:00 Uhr. Naturpark-Guide Paul Siemes nimmt als Holzhauer in authentischer Kluft die Teilnehmenden mit auf eine Reise durch den Odenwald. Er erzählt, warum man immer den Hang raufkraxeln muss, wie die Arbeit im Wald war und ist, welche Tiere einem dort begegnen und vieles mehr. Das Ganze ist angereichert mit Anekdoten und Sagen von früher und heute. Treffpunkt: Naturparkzentrum im Thalheimschen Haus, Kellereistraße 36 in 69412 Eberbach. Kostenpunkt: 5 €. Um Anmeldung bis spätestens 14. Juli um 12:00 Uhr wird gebeten: Naturpark Neckartal-Odenwald, E-Mail buero@np-no.de oder Telefon 0 62 71 – 94 22 75.

