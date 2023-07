Unbekannte Täter traktieren mit Stangen mehrere Personen in Mannheim-Neckarau

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bereits am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, wurden drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Neckarauer Straße Opfer von bislang unbekannten Tätern. Die fünf oder sechs unbekannten Personen schlugen grundlos auf drei Männer im Alter von 27, 32 und 34 Jahren ein, welche sich im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses aufhielten. Nachdem der 34-Jährige eine Platzwunde, die anderen beiden jungen Männer Hämatome im Gesichtsbereich erlitten, flüchtete die Personengruppe in Richtung Katharinenstraße. Der 34-Jährige musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Beschreibung der Personengruppe konnte nicht erlangt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zur Tathandlung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau, unter Tel.: 0621/833970 zu melden.

