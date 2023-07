Schifferstadt – Kindernotarzt ab sofort mit neuem Einsatzfahrzeug unterwegs

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer legt die meisten Fahrradkilometer zurück, sei es jeden Tag zur Arbeit oder in der Freizeit? Darum geht es beim spielerischen Radförderwettbewerb STADTRADELN, an dem sich die Stadt Landau seit wenigen Jahren (wieder) beteiligt. 2023 war ein gutes Jahr für das STADTRADELN in Landau: Mit 715 Fahrradfahrenden in 42 Teams ... Mehr lesen »