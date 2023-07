Sandhausen verpflichtet “aggressiven Leader” Yassin Ben Balla als Offensivkraft

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen nimmt Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla unter Vertrag. Der 27-Jährige spielte zuletzt beim SV Darmstadt 98.

Sportdirektor Matthias Imhof sieht in Ben Ball den Spielertyp des „aggressive Leaders“, nach dem der SVS suchte. „Yassin wird unserer Offensive den Rücken freihalten“, so Imhof weiter.

Beim SV Darmstadt startete Ben Balla zur Saison 2022/23 mit einer Verletzung und kam im Verlauf der Spielzeit nicht über 15 Kurzeinsätze hinaus. Dennoch ist Ben Ballas Erfahrungsschatz enorm: Der gestandene Profi blickt auf über 80 Pflichtspiele in den drei höchsten deutschen Ligen zurück.

„Yassin ist eine wichtige Komponente im Übergang von der Defensive in die Offensive“, erklärt Cheftrainer Danny Galm. „Mit seiner Dynamik, seiner Zweikampfstärke und der Mentalität kann er Lücken schließen und die Defensive stabilisieren“, hebt Galm die Stärken des Neuzugangs hervor.

Ben Ballas Karriere begann in der Jugend des französischen Erstligisten RC Lens. Über Stationen bei Amiens SC B und der U21 des FC Zürich schloss sich der Defensivstratege im Januar 2017 Rot-Weiß Oberhausen an. Nach 72 Einsätzen (13 Tore, 3 Vorlagen) in der Regionalliga West zog es den im französischen Valenciennes geborenen Ben Balla zur Saison 2019/20 zum Drittligisten MSV Duisburg, wo er nach einer Saison auf 35 Pflichtspieleinsätze kam. Im folgenden Jahr streifte Ben Balla das Trikot des damaligen Zweitligisten Eintracht Braunschweig über, für den er in 30 Pflichtspielen zwei Treffer erzielte und einen Assist beisteuerte. Nach einem Jahr in Braunschweig schloss sich der Mittelfeldspieler dem FC Ingolstadt an, wo er aufgrund einer wiederholten Verletzung kein Pflichtspiel absolvieren konnte und schließlich zum SV Darmstadt wechselte.

„Für mich war schnell klar, dass mein Weg nach Sandhausen führt: Die Verantwortlichen haben mich in den ersten Gesprächen vom Projekt überzeugt, sodass ich mich nun auf die Vorbereitung freue und so schnell wie möglich auf den Platz will“, erklärt Ben Balla nach der Unterzeichnung des Vertrags.