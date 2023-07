Mannheim – Kupferkabeldiebstahl aus Rohbau in der Carl-Benz-Straße – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zwischen dem 30.06.2023 und dem 03.07.2023 auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Rohbau in der Carl-Benz-Straße. Hier entwendeten sie diverse Kupferkabel, die zum Teil noch ordnungsgemäß auf Kabeltrommeln aufgewickelt waren. Die restlichen Kabel waren bereits im Deckenbereich zur weiteren Verbauung angebracht und wurden durch die unbekannten Täter oder Täterinnen entfernt. Der Diebstahlsschaden liegt in Höhe eines vierstelligen Betrags. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

