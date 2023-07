Illegale Müllentsorgung in Helmstadt-Bargen – Zeugenaufruf!

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag gegen 10.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass bislang unbekannte Täter mehrere Abfallsäcke mit Dämmwolle im Planweg, unmittelbar nach der Zufahrt von der L 550 Helmstadt – Reichartshausen, illegal entsorgt hätten. Vor Ort stellten die Polizisten insgesamt sieben große Abfallsäcke inmitten des Planweges liegend fest. In den Säcken befanden sich schätzungsweise sieben qm³ gebrauchte Dämmwolle. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft oder die Herkunft der Dämmwolle haben, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Waibstadt zu melden, unter: 07263-409632.

