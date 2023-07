Frankenthal – 15-Jähriger vermisst

Frankenthal / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Seit Montag, 03.07.2023, wird der in Frankenthal wohnende 15-jährige Hasan Y. vermisst. Er verließ am Montag gegen 22 Uhr den letzten Aufenthaltsort in Ludwigshafen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Hasan nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung von Hasan:

-ca. 180 cm groß

-ca. 54 kg schwer

-braune Haare

-braune Augen

-zur Bekleidung ist nichts bekannt

-trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen

Wer hat Hasan seit Montag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Hasan geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773, per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.

Quelle Polizei Frankenthal