Neustadt/Weinstraße – Hakenkreuzschmiererei auf Werbetafel in Lambrecht

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 01.07.2023 meldete der Wirt des Waldhauses Lambertskreuz, dass eine seiner Werbetafeln in Lambrecht, Östliche Luhrbachstraße, durch Farbschmierereien u.a. mit einem Hakenkreuz, beschädigt wurde. Die Beschädigungen dürften im Zeitraum zwischen dem 10. und 15 Juni erfolgt sein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche handelnde Personen geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Neustadt unter der Tel.: 06321 854 -0 zu wenden.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One