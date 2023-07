Ludwigshafen – Brennendes Sofa

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (02.07.2023, gegen 14:30 Uhr) wurde ein brennendes Sofa im Schlehengang gemeldet. Dieses stand bereits seit längerer Zeit vor einer Garage. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine bislang unbekannte Person das Möbelstück in Brand gesetzt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One