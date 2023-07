Heidelberg – Theater rund um das Thema Liebe – MAXI-Theatergruppe des Hauses der Jugend zeigt am 7. und 8. Juli „A day in the life of normal teenagers“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Stück rund um das Thema Liebe bringt die MAXI-Theatergruppe des Hauses der Jugend auf die Bühne. Premiere von „A day in the life of normal teenagers“ ist am Freitag, 7. Juli 2023, um 19 Uhr in der Römerstraße 87. Eine weitere Vorstellung gibt es am Samstag, 8. Juli, um 19 Uhr.

Ein Schultag. Fünf Unterrichtsstunden. Jede Menge Diskussionen. Sind die beiden dort drüben ein Paar? Wer weiß, wie man sich so richtig schön romantisch verliebt? Was ist ein guter Liebesfilm? Manche Fragen sind schwer, einander offen zu stellen: Was mache ich, wenn ich mich in dieselbe Person verliebe wie meine Freundin? Was ist, wenn mich mein bester Freund ignoriert, nur, weil er jetzt in einer Beziehung ist? Und was soll das überhaupt sein, Liebe?

Karten gibt es ermäßigt für drei und regulär für fünf Euro. Kartenreservierungen sind per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de möglich. Die Karten bleiben reserviert bis 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Infos auch im Internet unter www.hausderjugend-hd.de.