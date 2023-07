Hagenbach – Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Hagenbach/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter sprengten am 03.07.2023 gegen 02:30 Uhr einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in Hagenbach. Am Gebäude entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Ob aus dem Geldausgabeautomat Geld entwendet wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird nachberichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

