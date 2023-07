Elfriede Benedix wurde 80 – Sie gehörte zehn Jahre lang dem Bezirkstag Pfalz an

Otterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar

Immer die Umwelt im Blick: Elfriede Benedix (Foto: Simone Benedix)

Die CDU-Kommunalpolitikerin Elfriede Benedix aus Otterstadt feierte am 30. Juni ihren 80. Geburtstag. Von 1999 bis 2009 gehörte sie dem Bezirkstag Pfalz an. Sie war Mitglied im Ausschuss für Schule und Weiterbildung, im Werksausschuss LUFA/Ausschuss für Landwirtschaft, Forst und Umwelt und im Rechnungsprüfungsausschuss; außerdem engagierte sie sich im Verwaltungsrat des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie sowie in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Pfalzmuseum für Naturkunde.

Elfriede Benedix wurde 1943 im Sudetenland, dem heutigen Tschechien, geboren. Nach der Vertreibung 1945 siedelten sich ihre Eltern zunächst in der Oberpfalz, 1950 dann in der Pfalz in Otterstadt an, wo sie auch heute noch zu Hause ist. Bei der BASF in Ludwigshafen wurde sie zur Chemielaborantin ausgebildet und arbeitete dort insgesamt zehn Jahre lang bis 1969 im Labor und in der Produktion. Danach widmete sie sich ganz dem Familienleben und zog drei eigene sowie zwei Pflegekinder groß. Von 1993 an war sie zehn Jahre lang wieder für ein umweltanalytisches Labor tätig.

Vor 50 Jahren trat Elfriede Benedix in die CDU ein. Zunächst engagierte sie sich im Verbandsgemeinderat, von 1984 bis 2004 gehörte sie, langjährig als Fraktionssprecherin, dem Ortsgemeinderat von Otterstadt an. 1999 wurde sie in den Bezirkstag Pfalz gewählt, 2001 in den Kreistag berufen. Darüber hinaus war sie bis 2011 stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende des Rhein-Pfalz-Kreises. Ihr Hauptaugenmerk lag auf allen Fragen rund um die Umwelt, insbesondere was die Wasser- und Bodenqualität im Hinblick auf schadstofffreies Obst und Gemüse anbelangt; aber auch dem Bereich der Bildung galt ihr Engagement.

Quelle: Bezirksverband Pfalz