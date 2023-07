Bürgersprechstunde des Germerheimer Landrats Dietmar Seefeldt am 6. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sie liegen direkt am Wasser und stehen allen offen: Im Zuge des Projekts „Stadt an den Fluss“ sind in Kooperation mit dem Verein Neckarorte an der Uferpromenade mehrere Wohlfühlorte entstanden. Die Neckarlounge bei der Alten Brücke ist einer davon. Bei … »