Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wormser Landstraße in Speyer konnten bei einem 25 jährigen PKW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen