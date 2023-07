Germersheim – Schon wieder ein Tötungsdelikt – 17jähriger wird niedergestochen und stirbt

Landau / Germersheim / Weingarten / Lingenfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag, 30.6 auf Samstag 01.07.2023, wurde um ca. 3:00 Uhr, auf einem Feldweg in der Nähe von Weingarten in der Pfalz ein 17jähriger mit einem Messer tot gestochen.

Nach derzeitigem Erkenntnissstand der Polizei, handelt es sich bei dem Täter um einen 20jährigen, der aktuell in Lingenfeld festgenommen wird. Die Hintergründe zum Motiv der Tat sind noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Metropolregion Rhein-Neckar MRN-News wird nachberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz (ots)