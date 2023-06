Waldsee – PKW entfernt sich nach Unfall von Unfallörtlichkeit

Waldsee//Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Radfahrer einen Radweg im Bereich des Campinggebietes “Auf der Au”. Beim Überqueren einer Ausfahrt des Campingplatzes stieß der Radfahrer mit einem bevorrechtigten PKW zusammen. Der PKW-Fahrer stieg hiernach kurz aus und entfernte sich danach mit dem PKW in Richtung Ludwigshafen. Der Radfahrer verletzte sich leicht am Bein. An dem Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Durch den 64-Jährigen konnte das Kennzeichen des PKW mitgeteilt werden. Diesbezüglich erfolgen weitere Ermittlungen.

