Germersheim – Badeverbot am Germersheimer See aufgehoben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Ludwigshafener Norden ist bunt und gut drauf: Wie viel Leben in ihm steckt, zeigt der Stadtteil Pfingstweide am Samstag, 1. Juli. Am Abend beweist Paul Metzger, Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, seine Fähigkeiten als DJ. INSERAT Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer Loewe.One Von 10 bis 15 Uhr stellen sich unter ... Mehr lesen »