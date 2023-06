Rhein-Pfalz-Kreis – ACHTUNG Betrug – 59-jährige auf Internet-Liebesschwindel hereingefallen

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten hinweg baute ein unbekannter Täter über ein soziales Netzwerk und einen Messengerdienst im Internet Kontakt zu einer 59-jährigen Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf und gab sich als ein Mann aus, der ein Erbe in Südamerika anzutreten habe und hierfür Geld benötige.

Der Täter schuf eine emotionale Abhängigkeit und stellte eine langfristige Beziehung in Aussicht, die sich nie realisierte. Hierdurch veranlasste er die 59-Jährige zur Überweisung eines hohen vierstelligen Geldbetrages auf ein deutsches Bankkonto. Die Kommunikation fand in Deutsch statt, zu einem persönlichen Treffen kam es nicht. Die von den Tätern angewandte Vorgehensweise ist unter dem Namen “Romance Scamming” bekannt. Ausführliche Hinweise zur Verhinderung einer Ausbeutung finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One