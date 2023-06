Ludwigshafen – NACHTRAG – Verdacht auf Tötungsdelikt – Mitbewohner vorläufig festgenommen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde in der Prinzregentenstraße am 27.06.2023, gegen 23 Uhr, ein 34-Jähriger leblos und stark blutend in seiner Wohnung gefunden.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann kurz darauf in der Wohnung. Auf Grund von Zeugenaussagen sowie den Verletzungen des 34-Jährigen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Laut Zeugen sei es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einem 46-jährigen Mitbewohner gekommen. Dieser ist dringend tatverdächtig. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat sowie dem Motiv dauern an.

