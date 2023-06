Heidelberg – Wehrsteg Wieblingen am Mittwoch, 5. Juli, von 9.30 bis 14 Uhr gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Arbeiten am Wehr muss der Wehrsteg in Heidelberg-Wieblingen am Mittwoch, 5. Juli 2023, von 9.30 bis 14 Uhr gesperrt werden. Der Hintergrund: Im Zuge des Projektes „Ersatzneubau Wehrsteg über Kraftwerkskanal und Wehrfelder 1-4“ des Wasserstraßen-Neubauamts Heidelberg ist für die Aufrechterhaltung der Staustufe und die damit einhergehende Verpflichtung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes eine Modernisierung der Antriebstechnik an der Öffnung 2 zwingend notwendig, welche den Betrieb der Anlage sicherstellt.

Daher hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar eine Firma damit beauftragt, eine Modernisierung an der Antriebs- und Steuerungstechnik an der Öffnung 2 am Wehr Wieblingen herzustellen. Überdies weist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes darauf hin, dass der Wehrsteg im Jahr 2024 aufgrund von Instandsetzungsarbeiten für mehrere Monate vollständig gesperrt sein wird. In dieser Zeit wird der Wehrsteg für Fußgängerinnen und Fußgänger nicht zur Verfügung stehen. Genauere Infos zum Zeitraum werden noch bekanntgegeben.