Durch Heidelbergs Bildungsangebote navigieren: „Bildungsnavi“ vereinfacht die Suche nach Bildungseinrichtungen und Lernangeboten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 64 Schulen gibt es in Heidelberg und hunderte weitere Bildungseinrichtungen und -angebote. Wer hier den Überblick behalten oder sich gezielt auf die Suche nach Anbietern machen will, kann jetzt das „Bildungsnavi“ im Internet unter www.bildungsnavi.heidelberg.de benutzen. „Wir wollen Bürgerinnen und Bürger damit besser durch das vielfältige Bildungsangebot in Heidelberg lotsen und ihnen Teilhabe erleichtern“, sagt Stephan Brühl, Leiter des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg.

Das Bildungsnavi der Stadt Heidelberg bündelt Bildungseinrichtungen und deren Akteure in einer Datenbank. Bisher bietet die Bildungsnavi-Webseite einen Überblick über unterschiedliche Bildungs- und Unterstützungsangebote in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen, Ferienbetreuung, außerschulische Lernorte, Nachhaltigkeit lernen, Soziales Lernen & Prävention. Neben der Suche über diese Kategorien ermöglicht die Webseite den Nutzerinnen und Nutzern eine erweiterte Suche nach Bildungsangeboten in den Stadtteilen.

Das Amt für Schule und Bildung will das Bildungsnavi Schritt für Schritt zu einer dialogischen Vernetzungsplattform weiterentwickeln. Es soll Teil eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements werden, das Heidelberg im Zuge der Bewerbung am Förderprogramm „Bildungskommune“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausbauen möchte.