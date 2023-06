Zirkusshow bei “art y circ” begeisterte das Publikum – Zweiter Teil läuft am kommenden Wochenende 30.06. – 02.07. im Unterwegstheater Heidelberg (+Video)

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Unterwegstheater Heidelberg fand am vergangenen Wochenende der erste Teil von “art y circ” statt. Die Akrobaten und Artisten des Unterwegs Varietès um Jochen und Avital sowie Laya Lia Yo begeisterten das Publikum mit einer unterhaltsamen Zirkusshow mit Seilakrobatik, Vorführungen an Ringen und Trapez, musikalischen Einlagen und Clowncomedy.

Das bunt gemischte Publikum liess sich vom abwechslungsreichen Programm begeistern und spendete viel Applaus an die beteiligten Künstler und Künstlerinnen. Beim Auftaktwochenende entstand so eine lockere Athmosphäre und auch das Publikum selbst wurde in diverse Clownacts miteinbezogen.

Am kommenden Wochenende geht es mit dem zweiten Teil von “art y circ” weiter. Vom 30. Juni bis 2. Juli, treten die bekannten Jongleure Stefan Sing und Liam Wilson sowie die zehnköpfige Kombo Ockham’s Razor aus Großbritannien im Unterwegstheater auf. Dann wird ein unterhaltsames Programm aus Jonglage und Outdoor-Parkourshow präsentiert. Auch hier ist für alt und jung garantiert gute Unterhaltung geboten.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. Tickets sind ab 12 Euro ermäßigt und 17,50 Normalpreis bei Reservix und u.U. auch noch an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos gibt es auf unterwegstheater.de.