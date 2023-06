Mannheim – Werbung: Traumhäuser, Palmen und Cocktails vom Deutsche Fertighaus Center Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Deutsches Fertighaus Center Mannheim) – Die zweite „Nacht der Musterhäuser“ am 30. Juni im Deutschen Fertighaus Center Mannheim lädt als „SummerBreeze“ zum Informieren, Feiern und Planen ein – mit aktuellen Infos für alle, die bauen wollen – Eintritt frei

So werden Bauideen Wirklichkeit: Bei sommerlicher Gute-Laune-Musik durch das Fertighaus Center schlendern, 40 Musterhäuser von außen und innen besichtigen und sich mit karibischen und deutschen Köstlichkeiten, Eis und Cocktails stärken. Zwischen Palmen und Liegestühlen lädt „SummerBreeze – Die Nacht der Musterhäuser“ am Freitag, 30. Juni, von 17 bis 22 Uhr ins Deutsche Fertighaus Center Mannheim ein. Das Besondere: An diesem Abend sind in vielen Häusern zusätzlich Architekten, Förderungs- und Finanzierungsberater anwesend und erklären, wie sich aktuell der Traum vom Wunschhaus realisieren lässt. Dazu werden auch in den Häusern Snacks und Erfrischungen gereicht – vom Glas Sekt bis zum Flammkuchen. Der Eintritt ist frei.

Fertighäuser sind durch ihre spezielle Bauweise nachhaltig und energieeffizient, ihr Marktanteil steigt stetig. Bei „SummerBreeze“ können sich die BesucherInnen dem Projekt Wunschhaus nähern: Mit „Mix&Match“ herausfinden, welcher Haustyp sie sind, beim Speed-Dating mit dem Finanzierungsberater eine erste Einschätzung ihrer Möglichkeiten bekommen, mit Architekten über individuelle Planung sprechen. Sie erhalten Gutscheine für eine individuelle 3D-Visualisierung ihres künftigen Hauses und erfahren, wie sie den Grundstücksservice des Anbieters nutzen können. Finanzierungsberater erläutern, worauf bei der neuen KFN/KFW-Förderung und den staatlichen Förderbanken zu achten ist. Einige Hersteller bieten eigene Darlehen an. Auch wenn bei sommerlichen Temperaturen niemand ans Heizen denken mag: Mit Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen lässt sich das Haus weitgehend energieautark einrichten – die Partnerfirmen erklären, wie’s geht. Mit etwas Glück gibt es zwei Tage Probewohnen in einem Musterhaus in Österreich zu gewinnen.

Wenn der Informationshunger gestillt ist, warten auf dem Grill karibische Spieße und Burger sowie natürlich Bratwürste in allen Variationen. Jetzt noch einen Cocktail mit oder ohne Alkohol, ein Stück Kokos-Melonen-Torte und ab in den Liegestuhl – falls man bei den mitreißenden Samba-Rhythmen und Tänzen die Füße stillhalten kann.

