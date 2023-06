Speyer – Bericht JSV Speyer Frauen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum zweiten Mal in dieser Saison ist den Frauen des JSV Speyer ein perfektes Ergebnis gelungen. Beim 1. JC Mönchengladbach siegte der JSV mit 14:0 und sicherte sich auf überzeugender Weise den ersten Tabellenplatz mit einer mehr als beeindruckenden Bilanz von fünf Siegen in fünf Kämpfen und 61 gewonnenen und nur neun verlorenen Einzelkämpfen. Den Speyererinnen fehlten zwar einige Stammkämpferinnen, doch selbst ohne Bestbesetzung waren sie dem Team aus Mönchengladbach deutlich überlegen, zumal bei den Gastgeber noch mehr Kämpferinnen fehlten und keine der namhafteren Athletinnen, die auf der Meldeliste von Mönchengladbach steht, dabei war, und die Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm komplett unbesetzt war, so dass Amber Gersjes und Katharina Nguyen zweimal kampflose Punkte einstreichen konnte. Schon den ersten Kampf entschied Jill Trenz bereits nach eineinhalb Minuten für Speyer, und dies sollte sogar mit Abstand der längste Kampf im ersten Durchgang sein. Hilde Jager, Marlene Galandi, Verena Thumm, Nadja Bazynski und Jana Ziegler brauchten alle jeweils weniger als eine Minute um ihre Kämpfe zu ihrem Gunsten zu entscheiden.

Im zweiten Durchgang dauerten die Duelle zwar ein bisschen länger, allerdings mit dem gleichen Ergebnis: Alle Punkte für den JSV. Hier kamen zusätzlich noch Saraphina Muhammed (in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm) und Bertille Murphy (bis 70 Kilogramm) zum Einsatz, und Amber Gersjes wurde in die Klasse bis 52 Kilogramm hochgestellt, wo sie nach dem kampflosen Sieg in ersten Durchgang nun einen weiteren Punkt durch einen schnellen vorzeitigen Kampfgewinn erzielte. Damit hatten alle anwesenden JSV-Kämpferinnen Einsätze und Punkte. „Wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir mit einer weißen Weste in die Play-Offs gekommen sind. Es war ein solider Kampftag und alle haben abgeliefert. Wir haben jetzt eine Pause bis zum 2. September. Einige aus dem Team haben noch Turniere oder Maßnahmen aber ich hoffe dass die meisten diese Zeit zur Regeneration nutzen können, um dann in der entscheidenden Phase der Saison im September wieder Vollgas zu geben“, kommentierte JSV-Teamchefin Nadine Lautenschläger. Für den JSV geht es am besagten 2. September weiter mit dem Play-Off-Kampf gegen den zweiten der Bundesliga Nord-Ost, der JG Sachsenwald aus Hamburg. Der Kampf wird zusammen mit dem anderen Nord-Playoff in Spremberg im Spreewald ausgetragen. Die Sieger der vier Play-Off-Duelle der jeweils beiden Bestplatzierten der vier Bundesliga-Staffeln tragen dann zwei Wochen später die Finalrunde aus.