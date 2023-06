Mannheim – engelhorn sports Frauenlauf Mannheim – Vorfreude auf die Jubiläums-Runde – Vorbereitungen für den 8. September laufen auf Hochtouren

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der mittlerweile 10. Auflage des engelhorn sports Frauenlauf Mannheim wird wie gewohnt am Hans-Reschke-Ufer gestartet und auf dem Gelände des TSV 1846 gefeiert. Mit dem attraktiven Rahmenprogramm inklusive großer Siegerehrung, Cateringangeboten, DJane Katja Woll und Live-Musik der Band The Helmuts steht dem Mädelsabend der besonderen Art nichts im Wege! Moderator Hartwig Thöne wird durch den Abend führen. Im Rahmen der Pressekonferenz, die am Montag, 26. Juni um 14:00 Uhr virtuell stattfand, informierten die Organisatoren der n plus sport GmbH zusammen mit Ingo Kirrinnis, Abteilungsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim, Christian Berkes, Geschäftsführer TSV Mannheim von 1846 e.V., sowie Selina Muschler vom Titelsponsor engelhorn sports über den aktuellen Planungsstand rund um die Veranstaltung. „Wir freuen uns sehr, den Teilnehmerinnen zum zehnten Jubiläum wieder die altbewährte und allseits beliebte Frauenlauf-Atmosphäre bieten zu können“ erzählt Carla Singelmann, Projektmanagerin bei n plus sport, und ergänzt: „Die Resonanz zum neuen T-Shirt-Design war auf jeden Fall schon mal sehr positiv.“

Auch Selina Muschler, selbst begeisterte Läuferin, fügt hinzu: „Die Vorfreude ist groß, in diesem Jahr wieder vor Ort sein zu können. Zehn JahreFrauenlauf Mannheim und sieben Jahre engelhorn sports als Titelsponsor – das muss gefeiert werden!“ Die Neuheiten aus dem vergangenen Jahr sind gut aufgenommen worden. So wird es am 8. September in Kooperation mit dem TSV 1846 vor dem Lauf wieder die Yoga-Session mit professioneller Trainerin geben und auch der eigene Startschuss für die Walkerinnen wird um 18:05 Uhr fallen. Für alle Frauen, die am Veranstaltungstag verhindert sind oder an anderen Orten laufen möchten, bleibt die virtuelle Teilnahme weiterhin als flexible Alternative bestehen. Alle Teilnehmerinnen erwartet wieder ein Starterpaket mit einem Laufshirt von engelhorn sports, der Frauenlauf-Medaille, einer personalisierten Startnummer und kleinen Beigaben und Produktproben der Partner. Auf die Live-Läuferinnen wartet im Ziel zudem ein kühles Getränk von Bitburger 0,0 % sowie Obst von Kaufland.

Wie jedes Jahr ist es der ausrichtenden Agentur ein wichtiges Anliegen, „laufend Gutes zu tun“. So werden pro Teilnehmerin wieder 1 Euro an regionale Projekte und den offiziellen Charity-Partner Plan International Deutschland e.V. gespendet. Anmeldungen sind online unter www.frauenlauf-mannheim.de bis Montag, 21. August möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt aktuell 25 Euro.