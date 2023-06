Ludwigshafen – Auto aufgebrochen und Dokumente gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend (24.06.2023) wurde in der Raschigstraße ein schwarzer Opel Astra aufgebrochen und sämtliche Dokumente aus dem Handschuhfach entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One