Landau – Fahrradsturz mit offener Ellbogenfaktur

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 59-jährige Frau verlor am Sonntagabend beim Anhaltevorgang an der Kreuzung Horst-/Dammühlstraße das Gleichgewicht und stürzte. Da sie sich hierbei eine offene Ellbogenfraktur zuzog, wurde sie durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One