Germersheim – Badeverbot am Germersheimer See (Sollachsee)

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am „Germersheimer See“ (Sollachsee) wurde bei einer der regelmäßigen Probeentnahmen eine Grenzwertüberschreitung an E-Coli Bakterien festgestellt. Aus diesem Grund wurde seitens der Kreisverwaltung mit sofortiger Wirkung das Baden an diesem Gewässer untersagt. Eine entsprechende Beschilderung mit dem Verbot wird seitens der Stadtverwaltung vorgenommen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Die Probe wurde vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vorgenommen. Die Analyse der Gewässerprobe hat am 19. Juni den Wert 1.838 KBE/100 ml (koloniebildende Einheiten) und eine Probe vom 21. Juni den Wert 2.095 KBE/100 ml ergeben. Der Grenzwert liegt bei 1800 KBE/100 ml.

Eine erneute Beprobung und Untersuchung der mikrobiologischen Parameter wird zu Beginn der kommenden Woche vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung veranlasst. Die Stadt Germersheim, als Gewässereigentümerin, wurde bereits informiert und wird die entsprechenden Maßnahmen einleiten.

QUelle Kreisverwaltung Germersheim