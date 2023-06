Frankenthal – Kunst- und Einkaufsnacht am Freitag, 30. Juni

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Shoppen und genießen in der Innenstadt. Im Rahmen der diesjährigen Kulturtage findet am Freitag, 30. Juni die 16. Ausgabe der Kunst- und Einkaufsnacht statt. Ab 18 Uhr heißt es in der Innenstadt wieder: Kunst erleben, Shoppen und mit allen Sinnen genießen. Organisiert wird die Nacht durch den Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein und den städtischen Bereich Kultur und Sport. Die Geschäfte öffnen bis 22 Uhr. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Kunstausstellungen, Präsentationen, Vorführungen, Livemusik und kulinarischen Genüssen.

Musik, Kunst und Genuss

Zahlreiche Einzelhändler bieten lokalen und regionalen Künstlern bei der Einkaufsnacht eine Plattform. Die Läden dienen dabei nicht nur als Präsentationsfläche, sondern auch als Atelier. Das heißt, es wird nicht nur ausgestellt, sondern auch live und direkt vor Ort gearbeitet. Wer selbst kreativ werden möchte, kann sich in der Stadtbücherei am Plotten versuchen und sich eine individuelle Einkaufstasche selbst herstellen.

Musikalische Programmpunkte gibt es quer verteilt über die Innenstadt, unter anderem auf einer Bühne in der südlichen Speyerer Straße, wo sich Musiker der Music Academy mit ihrem Repertoire präsentieren. Besondere Highlights sind die Überraschungsauftritte des 1. Frankenthaler Männerchors in der Innenstadt an verschiedenen Orten und das Gospelkonzert der voices@heaven in der Kirche St. Dreifaltigkeit am Rathausplatz. Nebenan in der Erkenbertruine gibt es verschiedene Tanzaufführungen der Frankenthaler Tanzschulen und -vereine und des Deutsch-türkischen Kulturvereins. In der Städtischen Musikschule am Stephan-Cosacchi-Platz findet von 18 bis 24 Uhr die 18. Frankenthaler Klaviernacht statt – zu jeder vollen Stunde erwartet die Besucher Klaviermusik im Kammermusiksaal.

Der Cartoonist Steffen Boiselle zeichnet live in der Schlossergasse vor SK Hörakustik. Für die kleinen Besucher zaubert Volker Rudolph Kunstwerke aus Ballons. Aktiv geht es im Schaufenster des Kaufhaus Birkenmeier zu, in dem sich vom Leistungskurs „Bildende Kunst“ des Albert-Einstein-Gymnasiums gestaltete Marionetten bewegen. Märchen und Mythen aus dem Himalaya erfährt man im Weltladen in der Schlossergasse, Fotoshootings auf original italienischen Vespas sind bei angela mode in der Bahnhofstraße möglich. Die Sparkasse Rhein-Haardt lädt dieses Mal zu einer Mit-Mal-Aktion ein. Vor dem Erkenbert-Museum präsentiert sich der Frankenthaler Altertumsverein mit einem Bücherverkauf. Im Museum selbst kann noch die derzeitige Ausstellung „Kunst für Bildung“ der Frankenthaler Bildungsstiftung, besucht werden.

Die Frankenthaler Autohändlergemeinschaft präsentiert sich auf dem Rathausplatz. Auch Oldtimer der Oldie-Freunde Pfalz werden hier und in der angrenzenden Bahnhofstraße präsentiert. Regionale Weingüter und der Wineliner, ein alter umgebauter amerikanischer Bus, sorgen für die passenden Getränke. Das Autohaus Bürkle präsentiert seine Fahrzeuge am Speyerer Tor.

Alle Informationen können dem Programmheft entnommen werden, das im Frankenthaler Einzelhandel, dem Rathaus und weitern öffentlichen Einrichtungen ausliegt und auf www.frankenthal.de/feiert und www.citymarketing-ft.de zu finden ist. Der Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein und der städtische Bereich Kultur und Sport bedanken sich bei allen Mitwirkenden.

Hinweise zu Verkehr und Parken

Der Wochenmarkt endet an diesem Freitag bereits um 13 Uhr. Ab 16.30 Uhr wird der verkehrsberuhigte Bereich der Speyerer Straße ab der Einmündung Mühlstraße bis zur Turnhallstraße voll gesperrt. Die Parkplätze in diesem Bereich stehen ab 15.30 Uhr nicht mehr zur Verfügung. Die Verbindung zwischen Mühlstraße und Erzbergerstraße wird aufrechterhalten. Ebenso ist die Durchfahrt von der Ackerstraße zur Turnhallstaße/ südliche Speyerer Straße (Richtung Speyerer Tor) möglich. Parkmöglichkeiten sind im Flyer zu finden.

Stadt Frankenthal