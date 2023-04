Weinheim – Ein Fest für die ganze Familie – Tag der offenen Tür der Feuerwehr gut besucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Viele Besucher beim Tag der offenen Tür der Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach. Mit einem Programm für jung und alt schafften es die Brandschützer wieder ein Fest für die ganze Familie auf die Beine zu stellen. Mit strahlendem Sonnenschein, leuchtende Kinderaugen und vielen Besuchern wurden Sulzbachs Brandschützer für ihre Vorbereitungen zum Tag der offenen Tür am Sonntag belohnt. Die Feuerwehrangehörigen in Weinheims nördlichstem Ortsteil hatten unter der Leitung von Abteilungskommandant Marco Gosdzik und seinem Stellvertreter Patrick Sommer wieder einiges zu bieten. Der klassische Tag der offenen Tür von früher hat sich zum geselligen Fest für die ganze Familie gemausert. Dass die Feuerwehr nicht nur Feuer löschen kann, zeigten die Einsatzabteilung am Holz befeuerten Grill und versorgten die Besucher mit Haxen, Steaks und Bratwürsten. Auch wenn der Spielmannszug unter der Leitung von Stabführer Rudi Neumann mit seinen Musikstücken wie dem „Chiantiewein“ für beste Stimmung sorgte, lief anstatt dem Rotwein, eher das Woinemer Bier von der Hausbrauerei aus dem Zapfhahn. Für die Technikbegeisterten hatte die Feuerwehrabteilung Spezialgerät ausgestellt und dafür extra die Albert-Schweitzer-Straße gesperrt.

Neben der 30 Meter hohen Drehleiter mit Knick positionierte sich daneben die Werkfeuerwehr Freudenberg mit einem Sonderlöschfahrzeug. Das Fahrzeug verfügt über einen 3.000l Wassertank, 2.000l Schaumtank, einen 50 kg fahrbaren Pulverlöscher, eine entnehmbare Kohlendioxid-Löschanlage auf Rollcontainer und einen Einbaustromgenerator. Für Eindruck sorgte der 25 Meter lange Löscharm, mit dem das Fahrzeug Brände bekämpfen kann. Nachdem die Einsatzkräfte dann auch noch Rundfahrten mit den Löschfahrzeugen für die Kinder angeboten waren, waren auch diese glücklich. Dafür sorgte aber auch die Spielstraße der Jugendfeuerwehr, bei dem sogar ein kleines Feuer gelöscht werden konnte. In der Hüpfburg im Feuerwehrdesign konnten die Kinder sich austoben. Reichlich Kuchenauswahl gab es auch im Café Florian, das der Förderverein der Abteilung Sulzbach organisiert hatte. Abteilungskommandant Marco Gosdzik zog am Nachmittag ein positives Fazit und freute sich über den guten Zuspruch. Die Feuerwehrabteilung freute sich, dass sich viele für ihre Arbeit und ihr Hobby interessierten. Neben nützlichen Brandschutztipps für zu Hause warben die Einsatzkräfte auch für die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. Diese ist wichtig, damit auch in Zukunft gemeinsam gefeiert werden kann und der Brandschutz im Ort sichergestellt ist.

Quelle:

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach