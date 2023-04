Sommer – Sonne – Badespaß! im Aquadrom Hockenheim

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Das Freibad des Aquadrom öffnet am 01. Mai 2023 seine Tore. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Die Temperaturen werden milder und die Sonne gibt uns einen ersten Vorgeschmack auf die warme Jahreszeit. Auch im Aquadrom Hockenheim wird der Sommer eingeläutet. Am 01. Mai 2023 eröffnet das Freibad mit neuen, günstigeren Preisen sowie einigen Neuerungen.

Seit dieser Saison ist es beim Besuch im Aquadrom möglich zu entscheiden, ob man gerne nur das Freibad, nur das Hallenbad und Freibad, oder die Sauna inklusive Hallen und Freibad nutzen möchte. Der Gast entscheidet am Haupteingang, wo er den Tag verbringen möchte und erhält dann über das entsprechende Drehkreuz Zugang zum Frei- oder Hallenbad.

„Diese neue Regelung ermöglicht es unseren Gästen, ihren Besuch flexibel zu gestalten und beispielsweise auf die aktuelle Wetterlage abzustimmen. Das ist wirklich eine Bereicherung für unsere Besucherinnen und Besucher“, so Julia Reinhold, Teil der Doppelspitze des Aquadroms. Stefanie Braun, die gemeinsam mit Julia Reinhold die Leitung des Schwimmbads in-nehat, ergänzt: „Wir freuen uns, unseren Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu bieten, sich auch währen des Besuchs noch umzuentscheiden. Möchte ein Freibadgast im Laufe des Tages doch gerne das Hallenbad besuchen, so kann er über das Spaßbecken am dortigen Drehkreuz mit seinem Transponder automatisch einen Hallenbadtarif aufbuchen und den Innenbereich genießen.“ Und, da sind sich Reinhold und Braun einig, der Sommer am Aquadrom lohnt sich für Jung und Alt. Denn neben abwechslungsreichem Wasserspaß in einem großen Wellenbecken, dem Spaßaußenbecken und einem Kinderbecken, erwartet die Badegäste eine aufregende Freibadrutschbahn, ein Spielplatz mit Ritterburg sowie ein Vol-leyballfeld um sich auszutoben. Für das leiblich Wohl sorgt ein Kiosk sowie eine Strandbar. Für ausreichend Entspannung sorgen kostenlose Liegen sowie die große Liegewiese mit zahlreichen Schattenplätzen.

Tageskarte Freibad: Erwachsene: 5,00 Euro, Ermäßigte: 3,00 Euro Bei diesen beiden Tarifen gibt es die Möglichkeit das Hallenbad aufzubuchen. Aufbuchung Hallenbad Erwachsene: 7,00 Euro, Ermäßigte 6,00 Euro Der Eintritt ins Freibad nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Saisonkarten – „nur Freibad“: Erwachsene: 90,00 Euro, Ermäßigte: 50,00 Euro

Bitte beachten Sie, dass bei der Saisonkarte für den reinen Freibadbesuch keine Aufbuchungen für das Hallenbad möglich ist. Saisonkarten für das Freibad ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Saisonkarten Kombi – Nutzung Freibad und Hallenbad: Erwachsene: 132,00 Euro, Ermäßigte: 66,00 Euro

Saisonkarten sind gültig ab Montag, den 01. Mai 2023, bis Samstag, den 30. September 2023 und können Montag bis Freitag von 12:00 bis 19:00 Uhr im Aquadrom erworben werden. Der Einlass erfolgt bei allen Tarifen über den Haupteingang. Die Öffnungszeiten des Freibades werden Witterungsbeding angepasst.

Das neue Drehkreuzkonzept ermöglicht es den Gästen reine Freibadtickets zu erwerben. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim