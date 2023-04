Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

PM-International AG für das international größte Wachstum 2022 ausgezeichnet

PM-International AG erhielt mit dem Bravo International Growth Award des US-Fachmagazins „Direct Selling News“ als schnellst-wachsendes internationales Direktvertriebsunternehmen einen der bedeutendsten Preise der Branche. Das Unternehmen wurde dieses Jahr erneut und zum dritten Mal in Folge mit diesem Award ausgezeichnet. Das ist in der Geschichte des Bravo International Growth Awards bisher einmalig. Der Award wird im Zusammenhang mit der Rangliste „DSN Global 100“ der umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen weltweit verliehen und ehrt die höchste jährliche Umsatzsteigerung unter allen internationalen DSN Global 100-Unternehmen.

Gründer und CEO Rolf Sorg mit dem Bravo Leadership Award ausgezeichnet.

Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International, erhielt den Bravo Leadership Award, der die nun fast 30-jährige Erfolgsgeschichte von PM-International unter seiner Leitung ehrt. Der Bravo Leadership Award zeichnet herausragende Leistungen und außergewöhnliche Führungsqualitäten einer Führungskraft im Direktvertrieb, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Außendienst-Ebene aus. Rolf Sorg bedankte sich in seiner Dankesrede herzlichst bei allen Führungskräften Mitarbeitenden und Vertriebspartnern von PM-International: “Das Fundament unseres Erfolgs ist die harte Arbeit des Teams hinter mir. Das absolute Engagement für ein Höchstmaß an Service ist der Grund, warum PM nun schon seit 29 Jahren wächst. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, aber ich weiß, dass es noch viel zu tun gibt.“

Stabiles Wachstum in herausfordernden Zeiten

2022 konnte der Anbieter von Premium Produkten der Eigenmarke FitLine für Gesundheit, Fitness und Schönheit den konzernweiten Jahresumsatz auf 2,55 Milliarden US-Dollar steigern. Für Rolf Sorg, gebührt die Ehre ganz klar allen PM-International Vertriebspartnern weltweit: „In den letzten Jahren haben wir trotz der Herausforderungen, denen wir uns alle weltweit stellen mussten, unsere Vision und unsere Werte nie aus den Augen verloren. In dieser Zeit ist unser Team noch enger zusammengewachsen und hat neue und innovative Wege gefunden, um in Verbindung zu bleiben und unsere Ziele zu verfolgen. Am wichtigsten ist, dass wir uns weiterhin unserer Mission widmen, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen. Wir freuen uns darauf, weiterhin darauf hinzuarbeiten, die Welt gesünder, glücklicher und nachhaltiger für alle zu machen.“ Die Verkündung der weltweiten Top-Performer im Direktvertrieb wird stets mit Spannung erwartet. PM-International platzierte sich unter den größten Direktvertrieben weltweit auf der aktuellen Rangliste auf Platz 8. Letztes Jahr erreichte PM-International Platz 9. Das Unternehmen hat es 2010 erstmals in die Auswahl geschafft und wurde seitdem durchgehend gelistet.

Quelle: PM-International AG