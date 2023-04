Ludwigshafen – Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei stellte am Sonntag (23.04.2023), gegen 10.10 Uhr, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Nordring fest. Aus dem Automaten wurde die Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

