Ludwigshafen – VIDEO – ASV empfängt Horst Lehr Jr. Bronze Medaillen Gewinner bei der Ringer Europameisterschaft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet, belegte Horst Lehr vom ASV Ludwigshafen, bei den Ringer Europameisterschaften, die vom 17. – 23. April in Zagreb stattfanden, den dritten Platz.

Somit geht die Bronze Medaille in der 57 kg Klasse nach Ludwigshafen.



Der 1. Vorsitzende des ASV Ludwigshafen, Gerd Mohra:”Wir sind mega stolz nach Jahrzehnten wieder so ein international erfolgreiches Talent beim ASV zu haben!”



Einer der ersten Gratulanten war sein Trainingspartner Keymi Rothweiler. Dieser wurde selbst am 2. April im griechisch-römischen Stil bei den A-Junioren (80kg-Klasse) deutscher Vizemeister. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch!



Überglücklich zeigte sich auch Erfolgstrainer Harry Kraus, der bei beiden Ringern die Grundlagen für den heutigen Erfolg legte. Harry Kraus: „Unser Ziel ist Olympia!”



Mit 5 Bronze- und einer Goldmedaille bei Welt- und Europameisterschaften, gehört Horst Lehr Jr. zu den erfolgreichsten Sportlern in der Metropolregion Rhein-Neckar.



Horst Lehr Jr. bisherige internationale Erfolge:

2023; EM-Dritter

2022; Europameister U23

2021; WM-Dritter und U23-Europameister

2020; EM-Dritter

2019; MWM-Dritter (Militärweltmeisterschaften)

2017; EM-Dritter U17