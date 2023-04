Ludwigshafen – Polizeikontrollen bei Tuning-Treffen auf dem Globus Parkplatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 23.04.2023 fand ein gewerblich organisiertes und angemeldetes Tuning-Treffen auf dem Globus Parkplatz in Ludwigshafen-Oggersheim statt. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz führten hierbei Verkehrskontrollen durch, vorwiegend mit dem Ziel illegale Veränderungen an Fahrzeugen festzustellen.

Insgesamt konnten rund 70 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden. An 14 Fahrzeugen wurden illegale Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. 3 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt unmittelbar untersagt.