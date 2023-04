Ludwigshafen – Polizeiautobahnstation Ruchheim – Unter Drogeneinfluss auf A650 unterwegs

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Mercedes-Sprinter-Fahrer war am 22.04.2023, um 09.56 Uhr, auf der A650 Gemarkung Ludwigshafen unter Drogeneinfluss unterwegs. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim hielten den Wagen am Autobahnkreuz Oggersheim an. Bei der Kontrolle stellten sie beim 36-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Als die Polizisten das Fahrzeug des Mannes durchsuchten, versuchte dieser zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch schnell eingeholt und festgehalten werden. Dem 36-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

