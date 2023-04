Ludwigshafen – Mai-Fest der Schausteller auf dem Otto-Thiele Platz in der Gartenstadt 28.04. bis 01.05.2023

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am nächsten Freitag, 28.April 2023, geht’s los. Die Schausteller feiern mit der Bevölkerung das Mai-Fest. Der Otto-Thiele Platz in der Gartenstadt wird wieder bevölkert. Ab 14.00 Uhr drehen sich die Karusells . Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Gefeiert wird von Freitag, 28.April bis 01.Mai 2023, jeweils von 14.00 bis 22.00 Uhr. Am Sonntag ist ab 21.30 Uhr ein Feuerwerk geplant.

Kurzinfo

Maifest Gartenstadt

28.April bis 01.Mai 2023

Otto-Thiele Platz

Ludwigshafen

14.00 bis 22.00 Uhr

