Ludwigshafen – Baumaßnahme im Donnersbergweg

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Auftrag der TWL Netze GmbH wird ab Mittwoch, 26. April 2023, eine neue Fernwärmeleitung im Donnersbergweg verlegt. Hierfür müssen Teile der Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Mai an. Ab Mittwoch, 26. April 2023, verlegt die Firma Achatz GmbH im Auftrag von TWL Netze eine neue Fernwärmeleitung im Donnersbergweg, um die gewohnte Zuverlässigkeit der Energieversorgung weiterhin sicherzustellen. Hierfür wird der Donnersbergweg 2 bis 4 für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zum Donnersbergweg 2 bis 4, zur Franz-Zang-Straße 5 bis 7, zum Technologiezentrum sowie zur Hochschule Ludwigshafen ist über die Franz-Zang-Straße möglich. Darüber hinaus wird die Ludwig-Reichling-Straße im Kreuzungsbereich Donnersbergweg voll gesperrt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich fünf Wochen bis Ende Mai an. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird ausgeschildert. TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail