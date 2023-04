Ludwigshafen – Anmeldephase für landesweite Bewegungstage im Juli 2023 gestartet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Anmeldephase zu den landesweiten Bewegungstagen vom 7. bis 9. Juli 2023 hat begonnen. Ob Bogenschießen, Yoga, Tai Chi, Sportabzeichen, Beach-Soccer, Big Family Games oder Wikingerschach – alle interessierten Institutionen, (Sport-) Vereine, Organisationen, Sportanbieter, Schulen und Kitas können ab sofort ihre Sport- und Bewegungsangebote ganz einfach über das Online Formular der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ melden. Nach der Anmeldung erhalten alle teilnehmenden Anbieter ein Willkommenspaket. Auch in diesem Jahr soll mit vielen kostenfreien Mitmachangeboten in ganz Rheinland-Pfalz den Menschen die Freude an der Bewegung vermittelt werden. In Ludwigshafen wird es wie bereits 2022 die Möglichkeit geben, das Sport- und Bewegungsangebot am Samstag, 8. Juli, zentral im Sportpark am Südweststadion oder direkt im Südweststadion anzubieten. Von 10 bis 15 Uhr soll an diesem Tag das Gelände in eine große Sport- und Bewegungsarena verwandelt werden. Selbstverständlich kann das Mitmachangebot auch auf anderen Flächen, in Hallen etc. im Zeitraum vom 7. bis 9. Juli stattfinden. Informationen zu den Rheinland-Pfälzischen Bewegungstagen erteilt Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ für die Stadt Ludwigshafen, s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de. Online-Formular zur Anmeldung des Sport- und Bewegungsangebotes: https://land-in-bewegung.rlp.de/



