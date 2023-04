Landau – Zur Feier der Freundschaft – Deutsch-französische Jazzband mit jungen Leuten der Kreismusikschule SÜW und vieles mehr am Europatag in Weißenburg zu erleben

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil’s vergangenes Jahr so schön war, feiern die Stadt Weißenburg und der Landkreis Südliche Weinstraße auch 2023 den Europatag am 5. Mai wieder gemeinsam. „Kunst und Kultur kennen keine Grenze! Ein weiteres Mal nutzen wir die verbindende Kraft der Musik, um zusammenzukommen und den Europatag miteinander zu feiern. Wir auf der deutschen und französischen Seite unseres schönen Fleckchens Erde gehören fest zusammen“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Vergangenes Jahr wurde in Schweigen-Rechtenbach gefeiert, dieses Jahr findet die Veranstaltung in Weißenburg statt. Der Abend beginnt auf dem Vorplatz des Kulturzentrums la Nef, Adresse: 6 Rue des Écoles, 67160 Wissembourg, Frankreich. Um 18.30 Uhr werden die französischen Gastgeber die Feier zum Europatag eröffnen. Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments Christine Schneider und Anne Sander haben ihr Kommen zugesagt. Bürgerinnen und Bürger von „hiwwe und driwwe“ sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Im Zentrum steht wieder das Konzert der deutsch-französischen Jazzband. Zahlreiche junge Musikerinnen und Musiker der Kreismusikschule Südliche werden mitwirken. Auf dem Konzertprogramm stehen Klassiker von Count Basie bis hin zu zeitgenössischen Chart-Hits. Leiten wird die Band an diesem Tag Jean-Yves von der Musikschule Weißenburg. Das Ensemble wird von Lehrkräften der Kreismusikschule Südliche Weinstraße unterstützt. Übrigens: Die Musikschulen SÜW und Weißenburg haben vergangenes Jahr ihre Absichtserklärung zur Gründung der ersten deutsch-französischen Musikschule überhaupt unterzeichnet und arbeiten auf vielen Ebenen bereits sehr eng zusammen, unter anderem mit gemischten Ensembles, gemeinsamen Fortbildungen für Lehrkräfte und deutsch-französischen Konzerten wie am 5. Mai.

Auch eine Europatag-Show hat die Stadt Weißenburg, die dieses Jahr Veranstalterin ist, angekündigt. Das grenzüberschreitende Theaterprojekt „EuropaScène“ wird Sketche in beiden Sprachen zum Besten geben; 70 deutsche und französische Auszubildende wirken mit. Ein Buffet gibt es anschließend in der städtischen Turnhalle von Weißenburg, im Gymnase municipal.