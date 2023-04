Innenstadt-Flohmarkt am 6. Mai in Heppenheim – Onlineanmeldung ab 2. Mai

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

In Heppenheim findet in diesem Jahr wieder der beliebte Innenstadt-Flohmarkt auf dem Graben statt. Am Samstag, 6. Mai von 09:00 bis 15:00 Uhr können Hobby-Händler ihre Waren anbieten.

Gut erhaltener Trödel aller Art und Schätze, die man im Keller oder auf dem Dachboden aufbewahrt hat finden hier neue Liebhaber. Ob Kinderkleidung, Geschirr, Bücher, Spielzeug oder Retro-Schmuck. Schnäppchenjäger jeden Alters können nun wieder auf die Suche nach interessanten und manchmal skurrilen Objekten gehen. Rund um den Graben ist die Chance groß, dass man fündig wird. Am Stand der Bürgerstiftung Heppenheim kann man zudem Trödel für einen guten Zweck erwerben.

Anmeldung digital

Die Anmeldung mit Reservierung des Standplatzes erfolgt online. Der Ticketshop auf www.heppenheim.de ist ab Dienstag, 02.05.2023, 08:00 Uhr freigeschaltet.

Mit der Anmeldung über den Ticketshop der Stadt Heppenheim stimmt der Kunde der Einhaltung der bestehenden Marktordnung zu (www.heppenheim.de/heppenheim-erleben/veranstaltungen/maerkte/flohmarkt/).

Die Standplätze sind in drei Bereiche eingeteilt (südlicher Graben, Mitte und nördlicher Graben), aus denen man wählen kann. Gewählte Standplätze (von eins bis drei Ständen) werden bei der Online-Anmeldung direkt gebucht. Bei der Reservierung wird die Adresse und E-Mail-Adresse des Standinhabers benötigt. Die Zahlung erfolgt mit der Buchung per Kreditkarte oder PayPal.

Wer einen Platz reserviert hat, darf am 06.05.2023 ab 07:00 Uhr seinen Stand aufbauen. Die Gebühr für einen 3 m langen Standplatz (Tapeziertisch o.ä.; maximale Tiefe der Ausstellungsfläche 1,20 m) beträgt 15,00 Euro. Bei der Einteilung der Standplätze wurden Abstände eingeplant, um die Besucherströme besser zu verteilen. Insgesamt sind 164 Standplätze auf dem Flohmarktgelände vom Graben bis zum Kleinen Markt eingeplant.

Ergänzende Informationen wie z.B. Anfahrtshinweis, bestehende Parkmöglichkeiten für das Fahrzeug oder ähnliches werden den Standbetreibern nach der Anmeldung per Mail zugesandt und sind unbedingt zu beachten.

Der Flohmarkt findet auch bei regnerischem Wetter statt. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Ein von der Stadtverwaltung organisierter Ordnungsdienst wird unter Einbindung der Freiwilligen Feuerwehr am 06.05.2023 sicherstellen, dass der Aufbau erst ab 7:00 Uhr beginnt. Während des Flohmarktes von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr bleibt der Graben für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Die Haltestelle des Stadtbusses wird daher in die Gräffstraße 7 verlegt.

Der 2. Innenstadt-Flohmarkt des Jahres findet am 09.09.2023 statt.

Infos

Stadtverwaltung Heppenheim – Stadtmarketing | Großer Markt 1 (Rathaus, 1. OG,)

Tel. 06252 13-1242 | E-Mail: stadtmarketing@stadt.heppenheim.de

www.heppenheim.de/heppenheim-erleben/veranstaltungen/maerkte/flohmarkt/

Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim